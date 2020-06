Kadrnka dokončil Zprávu o záchraně mrtvého. Inspiroval se kómatem vlastního otce

Zpráva o tom, že se člověk nemá nikdy vzdávat

O sedm let později uvedl Kadrnka s úspěchem svůj další počin – Křižáčka – v soutěži filmového festivalu ve Varech. Road movie o otci a synovi byla volnou adaptací epické básně Jaroslava Vrchlického a Kadrnka za ni obdržel hlavní festivalovou cenu. Českému filmu se něco takového podařilo naposledy před patnácti lety.

V nejnovějším, chystaném titulu se opět potkává téma rodiny a inspirace tvůrcovými vlastními příbuznými. Konkrétně otce, který po mozkové mrtvici upadl do kómatu.

„Snažili jsme se ho s mámou probrat. Trávili jsme u něj několik hodin denně, mluvili na něj a on opravdu začal za několik dní otevírat oči a reagovat,“ popisuje situaci režisér. „Neuvěřitelné bylo, že když se z kómatu probral, pamatoval si úplně všechno, co jsme mu říkali. To mě inspirovalo. Chci ve filmu mimo jiné ukázat, že se člověk nemá nikdy vzdávat a že i zdánlivě nesmyslné věci smysl mají. Je to pro mě nesmírně osobní věc, zkušenost na hranici života a smrti, kterou chci sdílet.“