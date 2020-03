Zemřela legenda country hudby Kenny Rogers

Rogers zemřel ve svém domově ve městě Sandy Springs ve státě Georgia. Podle hudebníkova agenta Keitha Hagana se nacházel v hospicové péči a zemřel přirozenou smrtí.

Hudebník s charakteristickým nakřáplým hlasem prodal za svůj život desítky milionů desek, vyhrál tři hudební ceny Grammy.

Z jazzového tria na sólovou dráhu

Výrazný představitel country hudby se narodil jako Kenneth Donald Rogers. Spolu se sedmi sourozenci vyrůstal v jedné z nejchudších čtvrtí Houstonu, už jako dítě se věnoval hudbě a ve školní skupině hrál na kytaru a housle. Po maturitě studoval hudbu a umění na Houstonské univerzitě, mladík s indiánskými a irskými kořeny dal ale brzy přednost profesionální dráze.

Za skutečný Rogersův hudební začátek považují fanoušci jeho hraní v jazzovém triu Bobbyho Doyla, kde byl koncem padesátých let minulého století jako baskytarista. Poté Rogers působil se střídavými úspěchy v několika kapelách, nakonec zakotvil ve skupině First Edition a během šedesátých let se dostavily první velké úspěchy. Z tohoto období pocházejí hity jako Ruby nebo Ruben James. V roce 1974 skupinu rozpustil a vydal se na neméně úspěšnou sólovou dráhu.

Muzika, film i řetězec s rychlým občerstvením

Už v roce 1975 se písnička Love Lifted Me stala countryovou jedničkou. Opravdový průlom znamenala balada Lucille, která se prosadila i na popové scéně. Následující roky si Kenny Rogers připsal další šlágry a koncem 70. let jeho popularita kulminovala.

K nejslavnějším hitům patří The Gambler (1978, role ve stejnojmenném filmu), Coward Of The County (1979, rovněž role ve stejnojmenném filmu) nebo píseň Lady (1980), kterou napsal Rogersův kamarád Lionel Richie.

Rogersově kariéře se dařilo celkem šedesát let, než v roce 2017 ve svých 79 letech skončil s vystupováním. Poslední řadové album vyšlo přes sedmi lety.

Rogers se kromě hudební a televizní kariéry věnoval také podnikání, po vrcholu své slávy v 90. letech minulého století například otevřel vlastní řetězec s rychlým občerstvením. Činný byl i v charitě, podporoval Červený kříž a vystoupil rovněž po boku mnoha dalších hvězd v nahrávce We Are The World, jejímž cílem bylo ukončit hladomor ve světě.

Rogersova rodina vzhledem k pandemii způsobené koronavirem plánuje malý obřad v rodinném kruhu. Větší veřejná akce se bude konat později, zatím však není jasné kdy.