Šla za svobodou a skončila za mřížemi. Filmová Past zachytila osud Jiřiny Štěpničkové

O přechod hranic na Západ se Štěpničková pokusila i se svým, tehdy čtyřletým, synem. „Nevěděl jsem, kam jdeme. Máma mě obalamutila tím, že jedeme do Karlových Varů za tátou a že od něho dostanu k narozeninám kolo. To byl pro mě hnací motor,“ vzpomíná Jiří Štěpnička, který se stal také známým hercem.

„Já se musím přiznat“

Jenže útěk byl nastraženou akcí tajné policie. Místo svobody tak Jiřinu Štěpničkovou čekal život za mřížemi. Soud jí uložil patnáct let. Někteří její kolegové z Divadla na Vinohradech, kde hrála od poloviny třicátých let až do svého útěku, pro ni dokonce požadovali trest smrti. Jejich jména ale ve filmu nezazní. „Neodsuzuji je, neznám individuálně jejich osudy,“ vysvětlil scenárista a režisér Viktor Polesný, proč se rozhodl některé informace nevytahovat na světlo.

Dochovala se ale i žádost o milost, kterou jiní umělci adresovali prezidentovi republiky. Podepsali ji třeba Zdeněk Štěpánek, Jiří Trnka nebo Dana Medřická. Z vinohradského souboru se po téměř desetiletém věznění přišla herečce osobně omluvit jenom Karolina Slunéčková.