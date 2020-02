Comic-Con se poprvé vybarvil v Praze. Dorazil Superman, Hellboy i Gimli

Rhys-Davies a temperament trpaslíka

Početné obecenstvo se pak přišlo podívat na Johna Rhys-Daviese, který se může pochlubit účastí na dvou výrazných filmových sériích - Indiana Jones a Pán prstenů. Když na začátku zaznělo jeho hřmotným hlasem „And you have my ax!“, bylo jasné, že se bude mluvit hlavně o fantasy filmech ze Středozemě, kde ztvárnil trpaslíka Gimliho ohánějícího se sekyrou.

„Nechtěl jsem to dělat. Proč by někdo chtěl strávit tři roky v prostetickém make-upu, což zabralo pět až osm hodin denně. Proč byste to dělali, když jste strávil 30 let snahou, abyste byli uznáváni? To je směšné,“ zavzpomínal Rhys-Davies.

Navíc nikdo podle něj nechce hrát trpaslíka. Dokonce na pódiu předvedl, jak musel stát na kolenou a ukázal i rozmach s pomyslnou sekerou, který dovedl až na zem.