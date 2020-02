V Brně vystavěli operní Monument sochaři Stalinova pomníku

Stalinovu pomníku na pražské Letné přezdívali lidé fronta na maso. Odhalen byl v roce 1955, a přestože se měl nad hlavním městem tyčit na věčné časy, zůstal součástí panaromatu jenom sedm let. Režisér David Radok, jenž napsal i libreto, na tento monument přesto nezapomněl.

„Když mi bylo šest sedm let, viděl jsem tuhle stavbu jako něco obludného, ještě z perspektivy dítěte. Měla všechnu symboliku hlouposti, omezenosti, bezohlednosti,“ popisuje, jak kolosální poctu sovětskému diktátorovi tehdy vnímal.

Otakar Švec se soutěže na vytvoření Stalinova pomníku musel účastnit, podobně jako více než padesátka dalších sochařů. Absurdní zadání vyřešil návrhem nerealizovatelného monumentu, jenže právě ten paradoxně porota vybrala za vítěze.

Svědomí versus moc

Ačkoli Radok při psaní libreta vycházel z konkrétního příběhu sochaře Otakara Švece, opera není dokumentem. Zachycuje atmosféru a absurditu situací, do nichž jsou lidé manipulováni politickým režimem.

„Od začátku jsme si říkali, že to chceme celé stavět nikoli jako dokumentární rekonstrukci dané události, ale spíše z ní vycházet jako z inspiračního zdroje a postavit to nadčasově a mimo konkrétní prostor,“ potvrzuje skladatel Marko Ivanović. „Asociacím se divák samozřejmě nevyhne. Hudebně jsem se ale snažil vyhýbat všemu, co je všechno pro nás spjaté s tou dobou, jako jsou pochodové nebo budovatelské písně.“