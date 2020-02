Modelář napravuje v kinech svět. Neklaďme si malé cíle, tlumočí jeho vzkaz režisér Zelenka

V novince Petra Zelenky mají podstatnou roli drony, ale podle režiséra a scenáristy v jednom není filmem o této technice. Hlavní hrdina se v současných politických kulisách radikálně angažuje v boji za spravedlnost, nicméně tvůrce odmítá označení filmu jako politického. Modelář je prý zábavným snímkem s napětím, který ukazuje mezilidské vztahy a kam to vede, když se člověk cítí společností zahnán do kouta. Do kin vstupuje 6. února.