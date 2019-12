Alois Jirásek to popletl, ukazují Opráski sčeskí historje. A vrací Staré pověsti české do kosmu

video Události v kultuře: Alois Jirásek to popletl, ukazují Opráski

Ve svém pohledu na dějiny Jaz nešetří žádnou historickou postavu. Nejčastěji se strefuje do Jan Husa, Jana Žižky nebo Zikmunda, respektive Zmikunda Lucemburského, v jehož masce sám vystupuje.

Každá minulost bývala přítomností a na té není nic posvátného, myslí si Jaz. Ve spojení humoru a historie rozhodně nevidí žádné znesvěcení českých legend. Ať už se o dějinách mluví jakkoliv, je to lepší než je úplně ignorovat, tvrdí kreslíř z „Histrickýho ústafu“.

„Nemyslím si, že bych něco znevažoval, je to prostě nějaký jiný pohled na ty události. Typickým příkladem je třeba husitství, kdy v podstatě za to, jak to bylo interpretováno, nemohl ani sám Alois Jirásek, ale spíš jeho pozdější vykladači a vykradači,“ říká Jaz.

V poslední knize, kterou vydalo nakladatelství Grada, napravuje chyby, které podle něj nadělal Jirásek ve Starých pověstech českých.

„Některé úseky si původní Staré pověsti české vypůjčily z Kosmovy kroniky, ale to je celé omyl, protože kronikář Kosmas byl nucen ten děj proti své vůli šíleným editorským zásahem přenést z kosmu na Zemi a potom docházelo k různým nelogičnostem,“ vysvětluje.