Něco nás ohrožuje, a nevíme co. Vyšel komiksový opus Providence

Hlavní postava, novinář Robert Black, pátrá po tajemném okultním bratrstvu a pod povrchem objevuje odvrácený svět, jež je noční můrou. Kromě oblud z hlubin temnoty příběh obsahuje i scény explicitního sexu a násilí.

Děsivá setkání zažívá Black v místech, kde prožil většinu života H. P. Lovercraft. Tedy v Nové Anglii, v Providence. V překladu jméno tohoto města znamená „prozřetelnost“. H. P. Lovecraft pracoval s podvědomím a neznámým podsvětím, které viditelnou realitu ovlivňuje.

„Je pánem nevysloveného, hrůzy, která nás obklopuje, proniká do našeho světa chapadly vynořujícími se z podzemí neznámých rozměrů. Vypráví o božstvech, která vládla Zemi před miliony let a nikam nezmizela, jen někde spí. A právě pocit z něčeho neznámého, který vede k šílenství, je základem nejen celého moderního hororu, ale, řekl bych, i současné společnosti, kdy nás stále něco ohrožuje, a my nevíme konkrétně co,“ přibližuje Lovecraftovu mystiku redaktor knihy Richard Klíčník.

Detektivní pátrání po odkazech

Alternativní svět roku 1919 osloví skalní znalce Lovecraftova díla, zároveň může být vstupní branou pro čtenáře nepolíbené jeho znepokojivými příběhy. Úplně rozumět všem odkazům k dalším dílům, které Moore i výtvarník Jacen Burrows do komiksu zakomponovali, je nadlidský úkol pro obě skupiny.