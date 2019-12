Klip týdne: Billie Eilish se při svém režijním debutu nechá pálit cigaretami

Billie Eilish Pirate Baird O'Connell (*18. prosince 2001 Los Angeles) známá pod jménem Billie Eilish je americká zpěvačka a skladatelka. Do povědomí se dostala v roce 2016 skladbou „Ocean Eyes“, kterou napsal její starší bratr, též hudebník, Finneas O'Connell. S tím Billie na psaní svých skladeb spolupracuje. První delší nahrávku vydala Eilish o rok později, jednalo se o EP Don't Smile at Me, jenž bylo v několika hitparádách oceněno zlatou deskou. Debutové album When We All Fall Asleep, Where Do We Go? vydala 29. března roku 2019.

Vyrůstala v Highland Park v Los Angeles. Její rodiče, Maggie Baird a Patrick O'Connell, jsou také skladatelé a hudebníci. Má převážně irské a skotské předky. Nechodila do školy, učila se doma. Ve věku osmi let začala navštěvovat losangeleský dětský sbor. V jedenácti letech začala psát své vlastní písně jako její starší bratr Finneas, který v tu dobu již psal, produkoval a vystupoval se svou vlastní hudbou.

Poté, co se na internetu objevila kompilace videí, na kterých má Billie tiky, potvrdila, že součástí jejího života je Touretteův syndrom.

