Recenze: Po Nedotknutelných přicházejí Výjimeční. Vincent Cassel pečuje o autistické pacienty

Do téhle situace navíc vstupuje generální inspekce, která vyšetřuje Brunovu organizaci. Přestože funguje několik let, nemá příslušná oprávnění. Bruno se dostává do boje o nic menšího, než je podstata jeho života.

Dějová linka snímku přitom též trpí. Scénář, který napsali sami režiséři, kopíruje princip „success story“. Životem těžce zmítaný hrdina bojuje (pochopitelně s humorem) o dobrou věc, nemá to jednoduché, po cestě napraví i ztracenou duši, aby nakonec dosáhl svého cíle. Takovou anotaci bychom mohli použít i na Nedotknutelné. Nakache a Toledano vypráví stále stejný příběh a to naprosto totožným způsobem. Liší se pouze prostředí našich hrdinů.

Předpokládejme, že výběr dějového pozadí nebyl kalkul, ale upřímná snaha o zobrazení palčivého problému. Pak ale musíme konstatovat, že se nepotkal s úspěchem. Před třemi lety natočený dokumentární film Miroslava Janka Normální autistický film poslouží jako příklad lépe uchopeného tématu. Nezáleží na tom, že Jankův film je dokument, nebo že se věnuje pouze případům Aspergerova syndromu. Režisér se zaměřuje na hrdiny samotné. Nenechal nikoho „normálního“ vyprávět za ně. Dal nahlédnout do jejich životů, do jejich vnímání světa.

A to se tvůrcům Výjimečných zoufale nedaří. Jedním z pokusů, jak docílit zmíněného, jsou scény těžce postiženého Valentina. V tomto případě režiséři zkouší předložit divákovi svět perspektivou Valentina samotného. Výsledkem jsou ale až příliš stylizované záběry z osobní perspektivy chlapce – rozostřený obraz, s nakloněnou kamerou a silným pískáním ve zvuku. Celé to působí jako představa „normálních“, jak autisté vnímají svět. Nehledě na to, že nám předkládají pouze to, co chlapec vidí. O vnitřním prožitku a vnímaní nemůže být řeč.