Recenze: Stačila by láska. Matthias a Maxime prožívají citlivý, ale předvídatelný milostný příběh

Režisér a scenárista v jedné osobě Xavier Dolan přichází s klasickým (až předvídatelným) příběhem transformace přátelství do milostného vztahu. Na tomto tématu ho nicméně zajímá především niterný prožitek obou titulních hrdinů. Film nemá jasného protagonistu. Většina lidí by asi nominovala postavu Matthiase, který dostává více prostoru a je to také on, kdo si musí projít nutnou změnou. Nicméně stejně niterně pozoruje režisér i postavu Maxima, upřímného a citlivého kluka. Snímek je zajímavý mimo jiné i tímto rozložením sil.

Ambivalentní charakter vedle klišé

Kamarádi z dětství spolu tráví spoustu volného času. Na jednom večírku slíbí, že si zahrají ve studentském filmu. Až později se dozvědí, že klíčovou je pro příběh líbací scéna. Na rozdíl od Maxima, jenž reaguje klidně, se Matthias nejdříve rozzlobí, až když si uvědomí, že se vzteká příliš, natáčení se podvolí. Od tohoto momentu se pro něj vše mění.

Pro Maxima se převrat nekoná. Je zjevné, že on si je svých citů dávno vědom, nemá co ztratit, navíc se za pár týdnů stěhuje do Austrálie. Litovat ho divák může nicméně pro mnoho jiných věcí, mimo jiné kvůli pigmentové skvrně na obličeji či věčným bojům s nesvéprávnou matkou, která se svému synovi střídavě vysmívá a střídavě mu podlézá.

Všechny tyto zkušenosti dělají z Maxima úžasně ambivalentní charakter. Na jednu stranu se sebou neustále bojuje (pro výše zmíněné důvody), na straně druhé je (pro druhé) zosobněním klidu a upřímnosti. Maximův osobností boj je radost sledovat i díky minimalistickému projevu jeho hereckého představitele, jímž je sám režisér Xavier Dolan.