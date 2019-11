Zavolejte si. Oblékněte pyžamo. A jeďte do Londýna. Výstava představuje akce Kateřiny Šedé

Na začátku vybrala obec, pro kterou se snažila vymyslet nový svátek. „S osmdesáti obyvateli Bedřichovic jsme odjeli do Londýna a jeden den u Tate Gallery jsme ten svátek strávili tím způsobem, že oni dělali to, co běžně dělají v sobotu. Každý z nich dělal něco jiného. A ukázalo se, že ta obec má potenciál, abych s ní pracovala další dobu,“ vypráví Šedá o dnes už legendárním uměleckém happeningu.

Dala si za úkol strávit s obyvateli Bedřichovic pět let. A přesvědčit je, aby svátek dodržovali i po skončení spolupráce. Na konci pětiletky plné her dokonce proměnila náves v Bedřichovicích v malý Londýn. V letech 2011 až 2015 instalovala Šedá v centru malé moravské obce řadu prvků typických pro britskou metropoli.

„Samotným vrcholem byla proměna té obce i komunity netradičním způsobem. Zpětná vazba je součástí i této instalace. Vy si vlastně můžete poslechnout názor obrovského spektra lidí o tom, co se tam vlastně stalo,“ vysvětluje Kateřina Šedá.

Všichni se baví

Výtvarnice a galerie nechaly vyrobit 12 funkčních replik červených telefonních budek, známých z Londýna. Zájemci si v nich mohou poslechnout výpovědi lidí, kteří se akcí Kateřiny Šedé zúčastnili. „Současně si můžete volat mezi těma budkami navzájem nebo si stáhnout kód a nahrávky si odnést domů a tam si je poslouchat anebo můžete zavolat z domu do některé telefonní budky,“ popisuje Šedá.