Ve věku 93 let zemřel filmový režisér a scenárista Vojtěch Jasný

Mládí rodáka z Kelče poblíž Valašského Meziříčí silně poznamenala válka. Jeho otec byl totiž hlavou místního odboje a za války zemřel v Osvětimi. Mladý Vojtěch Jasný se rozhodl v jeho odporu proti nacistům pokračovat. Shodou náhod začal pracovat pro britskou tajnou službu a sblížil se i s komunistickými odbojáři. Vážil si jich natolik, že po skončení války v rodném městečku spoluzakládal místní KSČ.

Začátkem 50. let patřil k vůbec prvním absolventům nově založené FAMU a v tandemu s dalším Moravákem Karlem Kachyňou točil prorežimní dokumentární snímky. Pravou tvář stalinismu prý odhalil až při cestě s armádním filmem do Číny a Sovětského svazu počátkem 50. let.

V roce 1957 natočil Jasný podle stejnojmenného dramatu Pavla Kohouta z armádního prostředí film Zářijové noci, který byl ve své době vnímán jako jeden z prvních závanů kritického myšlení. Nad průměrnou šeď tehdejší produkce výrazně vynikla i Jasného o rok mladší Touha, v níž se poprvé ukázal ve své nejsilnější, poeticko-lyrické poloze. Režisér tehdy prožíval velmi těžké období – v krátkém sledu se mu narodilo mrtvé dítě, zemřela jeho matka i manželka.

„Kocour“ znamenal průlom a ohlásil příchod nové vlny v Československu

Přelomem v Jasného kariéře byl jeho pohádkový snímek Až přijde kocour, který natočil v roce 1963 za spolupráce s Jiřím Brdečkou a Janem Werichem. Režisér za něj dostal celou řadu ocenění včetně Zvláštní ceny poroty v Cannes a přes noc se stal mezinárodně uznávaným tvůrcem. „Kocour“ ohlásil příchod československé nové vlny a byl prvním hraným filmem po 15 letech, který si za hranicemi vydobyl takové uznání.

Mezinárodní úspěch umožnil Jasnému cestovat, ale zlepšil také jeho vyjednávací pozici vůči vládnoucímu režimu. Mohl si dovolit odmítnout spolupráci se Státní bezpečností (StB) pod pohrůžkou, že spáchá sebevraždu. Zaručil se za něj sám generální tajemník Antonín Novotný.