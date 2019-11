Beatles se opět sešli v jediné písni. Dohromady je dal Ringo Starr

Čtyři „brouci“ se znovu pomyslně setkali na předělávce skladby Grow Old With Me, tedy Zestárni se mnou. John Lennon píseň složil v roce 1980 jako jednu z posledních před osudným atentátem. „Už je pryč nějaký čas, ale je to pro mě stále hodně emotivní. Patřil mezi nejlepší přátele. Řekl jsem, že to prostě udělám,“ vypráví Ringo Starr.

Video of Ringo Starr - Grow Old With Me (Lyric Video)

Ke spojení kompletní čtyřky zbýval jenom zesnulý George Harrison. Producenta Jacka Douglase napadlo použít tóny ze slavné skladby Here Comes the Sun, jedné z mála písní, kterou Harrison složil.

„Musíte poslouchat pozorně. Dal tam prvky z Here Comes the Sun. Aha! Tak už jsme tam všichni. Ani to nebylo mojí snahou. Ale to je celý Jack, proto ho milujeme,“ říká Ringo.

Spolu s deskou vydal novou knihu fotografií. Na té nejznámější s ikonickým přechodem je zvěčněn už půlstoletí. Výročí letos oslavilo album Abbey Road, kterému snímek posloužil jako přebal. A díky fanouškům zamířilo znovu na špičku žebříčků.

„Na posluchače podle mě dělá dojem, že to vzniklo už před padesáti lety. Udělali jsme tehdy, co bylo v našich silách, a spojili to nejlepší, co jsme mohli,“ říká Ringo Starr. O to samé se prý pokusil i v nové, jubilejní dvacáté, sólové desce What’s My Name.