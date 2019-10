Klimatická krize a vesmírné moduly. Designblok nabízí pohled do budoucnosti

Designblok tradičně prezentuje nové modely zavedených značek módy, šperků, bytových doplňků a dalších předmětů užitého umění, na druhé straně nabízí tvorbu nezávislých tvůrců, často ještě studentů. Mezi účastníky letos rezonují zejména motivy udržitelné výroby nebo experimenty s materiálem. V Průmyslovém paláci a Lapidáriu na Výstavišti jsou k vidění instalace 348 designérů, návrhářů, výrobců i škol.

„Celým Designblokem budou letos jako leitmotiv procházet úvahy o budoucnosti,“ uvedla ředitelka přehlídky Jana Zielinski. Přehlídka si podle ní chce klást otázky, zda může design přispět k řešení klimatické krize či zda může nastavit bariéru přebujelému konzumu.

Těžištěm přehlídky jsou tři hlavní prostory Designbloku, tedy Superstudio, Openstudio a Art House, které nabídnou návštěvníkům instalace firem, designérů a umělců. Za designem ale mohou zájemci vyrazit také do regionů: speciální autobusy Designbloku budou vypraveny během festivalu do galerie 8smička v Humpolci, industriálního prostoru Uhelného mlýna v Libčicích nad Vltavou a do tradičních skláren Rückl a Bomma.

Jako vždy se k přehlídce připojují také vybrané instituce nebo obchody. Na návštěvu i speciální akce zvou značky Konsepti, Cihelna Gallery, VOIX, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze a řada dalších.