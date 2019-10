V Národním divadle se rozloučí s Vlastou Chramostovou. Herečkou, které nechyběla kuráž

Vlasta Chramostová bude mít pohřeb se státními poctami, podobně jako před několika dny zpěvák Karel Gott . Na scéně by měla být vyvěšena státní vlajka a pravděpodobně zazní i česká hymna.

Lidé budou moci do zlaté kapličky, na jejímž štítu smutek symbolizuje černý prapor, přicházet půl hodiny před začátkem obřadu. Mají tak čas vyjádřit zesnulé herečce svou úctu položením květiny na forbínu a poklonou před rakví. Zároveň bude k dispozici kondolenční kniha. Vzápětí po oznámení zprávy o smrti Vlasty Chramostové vzniklo také pietní místo na piazzetě před Národním divadlem, kde je možné pokládat květiny a zapalovat svíčky .

Zlatá kaplička byla svědkem velkého návratu Vlasty Chramostové na scénu i jejího loučení s divadelními prkny. Jako Kněžna Anežka zde předstoupila před diváky v roce 1992 poté, co se ji komunistický režim za její postoje pokoušel dvě desítky let umlčet. A jako Babička své působení na první scéně v roce 2007 zakončila. I když zde pak ještě následující dva roky v komorním prostoru Divadla Kolowrat dohrávala svou benefici Tři životy.

Název odkazoval ke slovům, jimiž charakterizovala svůj osud. Prožila prý tři životy: herecký, disidentský a éru návratů po roce 1989. Za pohnutých časů, v letech 1941 až 1945, studovala už konzervatoř v Brně. Když nacističtí okupanti uzavřeli divadla, účinkovala v představeních, která se hrála v soukromých bytech. Aniž by tušila, že bytové divadlo pro ni jednou bude na mnoho let jedinou možností, jak se své milované profesi věnovat.

Po osvobození na Moravě zůstala. Byla mimo jiné u zrodu Městského divadla (tehdy Svobodného divadla). Objevila se už v první premiéře této scény, Nezvalově Manon Lescaut. Po několika sezonách na brněnských a olomouckých jevištích se vrátila do rodné Prahy. Na dvacet let zakotvila v Divadle na Vinohradech (tehdejším Divadle Československé armády). Poté jí do života zasáhl příjezd okupačních armád Varšavské smlouvy.

Velké role a velké rány

Rok 1968 ji, tehdy už oceněnou titulem zasloužilé umělkyně, zastihl na hereckém vrcholu. Na vinohradské scéně ji potkávaly velké role, jakými byla Marie Stuartovna, Anna Karenina, Plajznerka v Dalskabátech nebo Roxana ze Cyrana z Bergeracu. Zvládla i ohrožení své kariéry poté, co její první manžel, ředitel brněnského rozhlasu Bohumil Pavlinec, upadl v padesátých letech v politickou nemilost. V náročném období jej podporovala, nicméně manželství nakonec skončilo rozvodem. Přestát dokázala i osobní tragédii, kdy při autonehodě zemřel její čtyřletý syn, jehož měla se svým dalším partnerem, brněnským sochařem Konrádem Babrajem.