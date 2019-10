Režisérka Pavlásková o filmu podle Rotha: Pražské orgie jsou podobenstvím o mravním chaosu

Pražské orgie nejsou jen filmem o dekadentních večírcích, jak by mohl název napovídat, ale akcentuje silně i dobu, v níž se odehrávají.

Irena Pavlásková: Pražské orgie jsou v přeneseném slova smyslu podobenství o době, která se nacházela v určitém mravním chaosu po sovětské okupaci v roce 1968, kdy se celá společnost dostala pod obrovský tlak a každý se s tím nějak musel vyrovnávat. Takže kromě příběhu hlavního hrdiny a jeho setkání s nezkrotnou, svéráznou, neuchopitelnou českou ženou je snímek také výpovědí o stavu tehdejší společnosti.

Vy jste znal, pane Chernicku, novelu Philipa Rotha, nebo jste se s ní seznámil, až když vám byla nabídnuta role ve filmové adaptaci?

Jonas Chernick: Dílo Philipa Rotha velice dobře znám, protože sám jsem židovský spisovatel a miluju literaturu. Pražské orgie pro mě byly takový skrytý poklad. Jakmile mi roli nabídli, vyhledal jsem si tento titul a byl jsem rád, že jsem se s ním mohl seznámit. Je to jedna z jeho nejlepších knih.

Co jste si myslel po přečtení té knihy o Čechoslovácích, potažmo Češích?

Jonas Chernick: Jako mladík jsem v Praze byl, ale teprve když jsem si přečetl Rothovu knihu, jsem získal dojem, jaké to u vás muselo ve zmíněné době být. Předrevoluční časy znamenají velký kus vaší kultury a historie, každý se na ně odkazuje. V Kanadě nemáme srovnání s ničím podobným, je to pro mě fascinující téma.

Pozoruhodný je také příběh, kdy si Irenu Pavláskovou pozval Philip Roth k sobě do Connecticutu. Řekl vám, čím jste ho přesvědčila, že zrovna vám dal práva na zfilmování své knihy?

Irena Pavlásková: Setkání s ním pro mě bylo naprosto osudové, neuvěřitelný životní zážitek, že jsem se mohla s takovým člověkem potkat a mluvit s ním. Byl bezprostřední a přátelský. Mluvili jsme, jako bychom se už nějakou dobu znali. Philip Roth mi nevysvětlil, co ho přesně přesvědčilo, ale protože jsme mluvili o různých věcech, o politice, o době, rodinném zázemí, o názorech, samozřejmě o mém pojetí filmu, jak si ho představuju, zřejmě to bylo všechno dohromady.

Premiéry se Philip Roth bohužel nedožil, byli jste ale v kontaktu během natáčení? Konzultovali jste třeba obsazení?

Irena Pavlásková: Byli jsme celou dobu v písemném kontaktu. Philip Roth chtěl opravdu přijet na premiéru a je mi moc líto, že k tomu bohužel nedošlo. Mluvili jsme o hercích, šlo mu hlavně o to, aby měl herec vnitřní charisma, energii blízkou postavě. Ale v mé práci mi jinak nechal volnou ruku, neschvaloval scénář.