Recenze: Krejcarovy kočky nepředou

Ač aktuální pražská instalace rozhodně není první Krejcarovou výstavou (vystavuje již od roku 1985 a jeho díla obdivovali i v USA, Německu a dalších zemích), při ohlédnutí za staršími expozicemi je okamžitě patrné výtvarníkovo neustálé ohledávání nových výrazových možností – i přesto, že může být, zcela scestně, považován pouze za autora „těch divnejch koček“.

Samozřejmě sochy zvláštních šelem, nesoucích rodové označení Pantheria, procházejí celou Krejcarovou tvorbou, proměňují se však, a to nejen pokud jde o materiál a jeho zpracování. Krejcar je vyučený řezbář a restaurátor (ale také má velice osobitou kapelu Tamers of Flowers s třemi vydanými alby) a na jeho sochách je původní řemeslo znát – své Pantherie skládá jak z dřevěných dílů, tak modeluje z bílé nepatinované sádry, jež vyhlazena ovšem působí jako laminát.

O madonách držících skelety

A nejsou to nějaké kočičky, žádné předoucí micinky, ale až archetypálně pojatá ztělesnění energie, síly, dravosti – a to ve všech smyslech. Krásným příkladem je Pantheria – Magorova Valdická kočka, věnovaná, jak název naznačuje, básníku Ivanu Martinu Jirousovi (23. září by se dožil 75 let) a jeho pobytu v bolševickém vězeňském pekle, kriminále ve Valdicích.

Mimochodem dedikace nenáhodná, oba pojilo dlouholeté přátelství a vzájemný respekt, Jirous psal o Krejcarovi ve svých básních, Krejcar mu na oplátku některé sbírky ilustroval či k nim navrhoval obálky. A proč neodcitovat z básně L. K. z Magorovy sbírky Okuje (2007): „Měl jsem mluvit o madonách / i když snad spíš bych mluvit měl o kočkách / o madonách potkánky držících / o madonách držících skelety v náručí / i o těch co drží v náručí kostřičky / o alabastru jenž se sádře podobá /(…) / o hnízdech prázdných vyhaslých a svících hořících / (…) / mlčet jsem měl ať řeknou to jiní / ať napíší to jiní.“