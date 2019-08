Život může být pěkný i na konci. Jindřich Štreit fotografuje, jak vypadá domácí hospicová péče

Bez blesku a s přirozenou citlivostí zachycuje okamžiky, které jsou součástí běžného dne lidí na pokraji smrti. Soubor fotografií Jindřicha Štreita dokumentuje činnost olomouckého mobilního hospice, paliativní péči a atmosféru v rodinách, které se loučí se svými odcházejícími blízkými.

„Práce mobilního hospice si nesmírně vážím. Jsou to opravdu těžké příběhy. Ale nejsou to rozhodně příběhy jenom smutné. Je zřejmé, že lidem, kteří pomaličku odcházejí, dodává pobyt doma a paliativní péče sílu,“ uvažuje klasik české dokumentární fotografie.

„Myslím si, že to je cyklus, který jde na dřeň, dál už se opravdu nemůže pokračovat, protože je to o životě a smrti,“ uvažuje Štreit. „Když jsme udělali první výstavu, kde byly zveřejněny tyto fotografie, řekl jsem si po vernisáži, že se půjdu podívat, jak ta výstava žije. Všechny rodiny stály u svých fotografií, brečely a hladily ty svoje obrázky, jako kdyby byly svaté. A to mě tak dojalo a přesvědčilo o tom, že ty fotografie mají smysl,“ dodal.

Poslední dny spolu

Podle zakladatele mobilního hospice Nejste sami Martina Štainera by fotografie měly pomoci informovat veřejnost o alternativě umírání v domácím, rodinném prostředí. „Samozřejmě je to určitá propagace naší činnosti, protože velké množství lidí o nás neví. A díky těm fotografiím máme možnost ukázat reálný život tak, jak může být pěkný, i když se jedná třeba o poslední dny, které společně rodinní příslušníci stráví s nemocným člověkem,“ říká Štainer.

Mobilní hospic funguje v Olomouci a okolí od roku 2016 a dosud pomohl na konci života téměř dvěma stovkám pacientů. „Náš tým se skládá ze zdravotních sester, lékařů, klinického farmaceuta, sociálního pracovníka, psychologa, duchovního a poradce pro pozůstalé. Prakticky fungujeme tak, že rodině, která se rozhodne postarat se o těžce nemocného blízkého, nabídneme veškerou podporu. Tuto oporu poskytujeme 24 hodin denně, sedm dní v týdnu,“ popisuje Štainer.