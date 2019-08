Láska, bahno a popálené oči. Před padesáti lety začal Woodstock a změnil hudební svět

Časopis Rolling Stones později zařadil Woodstock mezi 50 zásadních událostí, jež změnily dějiny rock and rollu. Čtyři nadšenci, z nichž nejstaršímu bylo 26 let, původně plánovali přehlídku pro 50 tisíc lidí, do malého městečka Bethel se ale nakonec sjelo podle policejních odhadů 450 tisíc, a podle místního kronikáře dokonce až 700 tisíc osob.

„Ti lidé byli prostě úžasní. Neviděl jsem ani kapku násilí,“ vzpomněl na všeobjímající atmosféru hlavní lékař William Abruzzi. Zdravotníci ošetřovali hlavně pořezané nohy, protože hippies chodili bosi, a řadu lidí s očima popálenýma od slunce. „Když byli na tripu, leželi na zádech a zírali do nebe,“ posteskla si jedna z ošetřovatelek.

Woodstock kousek od Woodstocku

Hudební svátek mládeže, která protestovala mimo jiné proti válce ve Vietnamu a politickému establishmentu, dostal jméno podle města Woodstock, kde se měl původně konat. Dlouhé vlasy organizátorů však u místních radních evokovaly levicové názory a užívání drog, takže se proti akci postavili. Nakonec pomohl kamarád, jehož otec Max Yasgur půjčil pozemek na farmě v Bethelu, zhruba 70 kilometrů od Woodstocku.

Hudební produkci odstartoval v pátek 15. srpna 1969 v 17:07 s vypůjčenou kytarou Richie Havens. Hrál skoro tři hodiny, protože jiný účinkující se kvůli dopravním zácpám nedostavil. Další hudebníky přivezl protiválečně naladěnému publiku až vrtulník americké armády.

Celkem během čtyř dnů vystoupilo přes třicet hudebníků, jejichž jména se stala symbolem éry, mimo jiné Greatful Dead, Joan Baezová, Janis Joplinová, Jefferson Airplane, Joe Cocker, The Who, Ten Years After či tehdy ještě téměř neznámý Carlos Santana.

Vzít si hymnu zpět

Kvůli zdržení se festival protáhl až do pondělí, kdy ho uzavřel kytarový mág Jimi Hendrix, který obecenstvo šokoval, když svérázným způsobem zahrál americkou hymnu. „Když Hendrix začal hrát Hvězdami posetý prapor, bylo to pro nás překvapivé, protože jsme ji měli za píseň establishmentu. Proč to hraje? To není naše píseň. A pak mi to došlo: Ano, je to naše píseň. Bereme si ji zpět,“ vzpomíná fotograf Henry Diltz.