Letní Letná začala závratnou podívanou. Provazochodkyně přešla nad Vltavou

Slavná provazochodkyně si svůj přechod nad Vltavou vyzkoušela už v úterý v podvečer. Ve středu pak svým velkým číslem, kdy bez jištění překonala 350 metrů dlouhý prostor od Dvořákova nábřeží do Letenských sadů, zahájila 16. ročník mezinárodního festivalu nového cirkusu a divadla. Symbolicky tak přivedla diváky z centra Prahy na Letnou.

Správnou techniku provazochodectví ji učil Rudy Omankowski, akrobat z cirkusové rodiny, která položila tomuto žánru základy. Jeho otec radil Philippu Petitovi, muži, který před pětačtyřiceti lety přešel bez jištění mezi newyorskými dvojčaty. To nejdůležitější je za každých okolností držet tyč. „Balancírka se nesmí pustit. Tatínek vždycky říkal: tady jsou lidi, co platili. A ti neplatili proto, abys je zabil,“ zdůraznil Omankowski.

Diváci si mohou chůzi na laně s tyčí zkusit během festivalu sami. Za hodinu se člověk naučí základní způsob chůze, řekla akrobatka skupiny Cirqueon Kateřina Klusáková. A přidala radu: „Pomáhá soustředění. Je to spíš taková meditace, soustředění na to, co teď dělá tělo a tyč.“