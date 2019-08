Stát pevně na nohou platí v tomto případě stoprocentně. Jediné zaváhání či špatný pohyb mohou znamenat pád do 400metrové propasti. Philippe Petit, artista na laně, se před 45 lety pokusil o akt, který už nikdy nikdo nezopakuje. Ráno 7. 8. 1974 přešel na laně bez jištění mezi budovami Světové obchodní centrum. Známá „Dvojčata“ v té době byla nejvyššími budovami světa (417 m). Jeho počin vyvolal takový ohlas, že se směle zařadil mezi hvězdy sedmdesátých let. Později si Philippe zahrál v několika filmech, sám se pak stal hlavním aktérem snímku Man on Wire režiséra Jamese Marshe, který získal Oscara za nejlepší dokument.