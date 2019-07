„Snášel příkoří, stejně jako ty.“ Před Nabarveným ptáčetem vyletěl trailer

Židovský chlapec se kdesi ve východní Evropě ukrývá během druhé světové války. Krutost, s níž se setkává, přesvědčivě vylíčil v polovině šedesátých let ve své knize Jerzy Kosiński, režisér Václav Marhoul ji přinesl i do filmové adaptace bestselleru. Nabarvené ptáče se nyní představuje v traileru, ve světové premiéře promítne snímek filmový festival v Benátkách, do jehož hlavní soutěže se film českého tvůrce dostal po pětadvaceti letech. Od 12. září ho uvedou česká kina.