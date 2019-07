Oceníme nedoceněného Hynka Bočana, zní z Letní filmové školy v Uherském Hradišti

Cenu dostane také Lech Majewski, který na LFŠ uvede reprezentativní výběr svých filmů. „Je to renesanční osobnost, což se často nadužívá, ale u něj to platí doslova, je nejen filmový režisér, ale i básník, malíř, vizuální umělec. Nejde jen o to, že tyhle všechny profese ovládá na nejvyšší úrovni, ale ve svých filmech je propojuje, propojuje poezii, výtvarné umění a film,“ řekl hlavní dramaturg přehlídky Jan Jílek. Majewski dostane cenu v pondělí před uvedením svého snímku Mlýn a kříž.

Dvě stovky celovečerních filmů

Letní filmová škola letos nabídne návštěvníkům zhruba 200 celovečerních filmů, z toho 185 v kinosálech a další v letních kinech. Většina z nich bude navíc reprízována.

Filmy se tradičně budou promítat v šesti sálech a dvou letních kinech. Celkově však LFŠ nabídne program na 24 místech ve městě a jeho blízkém okolí.

Projekce čekají návštěvníky i v prostorách místní věznice. „Během víkendu se jindy nepřístupná věznice, kde v padesátých letech komunisté věznili a mučili své odpůrce, otevře celkem osmkrát, vždy pro skupinu třiceti lidí. Součástí prohlídky bude projekce krátkých filmů s názvem Nekonečná samotka, která bude zaměřena na psychologické aspekty života vězňů. Promítání využije virtuální realitu,“ přiblížil redaktor ČT Josef Kvasnička.

Věk návštěvníků mírně stoupá

Celý devítidenní program absolvuje podle ředitelky Korené každoročně zhruba 800 návštěvníků „Trendem poslední doby je, že nejvíc lidí jezdí na tři čtyři dny. Hodně často to mívají spojené s víkendem. Malinko nám to stárne, ale ne moc. Jak jsme měli docela dlouhodobě věkový průměr třeba 24 25 (let), tak teď se nám to zvedá na 25 až 27 (let),“ prozradila.

Už potřetí nabízí festival zájemcům možnost zakoupit si akreditaci na libovolný počet dní. Jednodenní akreditace přijde na 390 korun, devítidenní stojí 2200 korun. K dostání jsou také balíčky vstupenek po šesti a deseti kusech. Jde o univerzální vstupenky na jakékoliv představení. Jednorázové vstupy si lidé znovu budou moci nahrát na plastové kartičky, což organizátorům umožní okamžitě sledovat počet lidí v sálech.

Akreditace včetně vstupenek na doprovodné programy si lze objednat přes e-shop na webu přehlídky po celou dobu jejího trvání. Znovu funguje v modelu dvou festivalových víkendů, to znamená, že potrvá až do příští neděle. „Chod Letní filmové školy zajišťuje třísetčlenný tým,“ uvedla Korená.

Máme nový merch. Na stromech ho nenajdete, ale ve festivalovém obchodě před kinem Hvězda ano. pic.twitter.com/bAebUc0hix — letnifilmovaskola (@lfskola) July 25, 2019

Pro diváky chystá LFŠ tradičně doprovodný program v podobě koncertů, divadelních představení, odborného programu, besed, tvůrčích dílen a akcí pro děti. Loni se na přehlídku akreditovalo 5100 lidí, pořadatelé navíc prodali dalších 5100 vstupenek na jednotlivé projekce.

Město bude festivalu přispívat každý rok více

Rozpočet festivalu je letos podle ředitelky asi 24 milionů korun, zhruba o tři miliony korun vyšší než loni. Na tržbách LFŠ vydělá kolem čtyř milionů korun, zbývající část hradí sponzoři a dotace.

Významným partnerem přehlídky je město Uherské Hradiště. Podle starosty Stanislava Blahy (ODS) se festival neustále rozrůstá a rok od roku zlepšuje. „Město každoročně ožívá, atmosféra v ulicích je úžasná. Jsem rád, že může být hostitelem takové události,“ uvedl Blaha.

Zatímco loni Uherské Hradiště na pořádání LFŠ přispělo částkou 2,85 milionu korun, letos je to na základě dlouhodobě uzavřené smlouvy 3,5 milionu korun. V příštích letech by se jeho příspěvek měl každoročně zvyšovat o 75 tisíc korun.