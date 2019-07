Skunk Anansie si v Praze užili sen každé kapely. Oslavili zde 25 let na scéně

Pražskému koncertu dominoval nezaměnitelný hlas i zjev zpěvačky Skin s jamajskými kořeny, která je tváří kapely Skunk Anansie už čtvrt století. Skupina vznikla v roce 1994 v Londýně.

„V podstatě jsme se jako kapela za těch dvacet pět let tolik nezměnili. Byli jsme nadšení do toho, co děláme, celkem dobře jsme hráli a byla tam ta energie, která nikdy neodešla. To zůstává stejné. Na druhou stranu jsme byli hrozně chudí a museli jsme v Londýně zkoušet a jíst na příšerných místech,“ vzpomíná kytarista Ace. „Ale to se také nezměnilo,“ dodává se smíchem bubeník Mark Richardson.

Už v devadesátých letech se kapele podařilo si zahrát třeba s Davidem Bowiem nebo U2. Skunk Anansie, což je v africkém a jamajském folkloru pavoučí muž, se vyšplhali vysoko. Po třech vydaných albech ale přišla krize a kapela se na osm let rozpadla.

„Myslím, že to mělo pozitivní vliv. Byli jsme hodně unavení, dělali jsme hrozně moc koncertů, neměli jsme žádné volno a začínali jsme být vyhořelí. Po rozpadu jsme začali dělat jiné věci, sólová alba, jiné kapely, produkování nahrávek. A když jsme se vrátili k sobě, tak jsme byli čerství, zůstali jsme přátelé a uměli jsme toho víc,“ uvažuje kytarista Ace.

Vracet se do větších klubů

Letos skupina vydala album největších hitů, které za uplynulé čtvrtstoletí složila, a podobně pojala i pražský koncert. Ten se měl původně konat v Lucerna Music Baru, pro obrovský zájem českého publika se však akce musela přesunout do většího Fóra Karlín.

„To je sen každé kapely, být stále populárnější na místech, kde už jste koncertovali, a vracet se pak do větších klubů,“ říká Mark Richardson.

Kromě ohlížení se zpět se ale muzikanti ze Skunk Anansie dívají i dopředu. Před týdnem zveřejnili nový videoklip What You Do For Love a příští rok by rádi představili novou desku.