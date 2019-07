Komentář: Nejlepší momenty z osmnáctých Colours of Ostrava

Čtyři dny nabité muzikou jsou tak trochu výzvou a náporem na psychiku. Při pohledu do programu totiž člověk propadá lehké panice – aby stihl alespoň třetinu vystoupení, musel by se každoročně rozčtvrtit. Hnidopišské tvrzení, že na „Colours letos nic pořádného nehraje“, je tedy liché. Stačí mít chuť objevovat a ochotu pustit si do sluchátek jiný playlist než obvykle.

Tým pořadatelů v čele s ředitelkou Zlatou Holušovou letos na stůl vysázel samá esa. Zvučná jména jako Rag'n'Bone Man, Tom Walker, Lewis Capaldi, Zaz, Years & Years, The Cure a Florence + The Machine přitáhla početné davy, které následně propadly kouzlu i jejich méně známých kolegů jako například Rosborough, Lola Marsh, Opal Ocean nebo Pierce Brothers. V době, kdy ceny v hudebním průmyslu míří závratně nahoru, a pro český trh tak není snadné interprety „ulovit“, jde o skvělý line-up. Vybrali jsme z něho ty nejzásadnější momenty:

Komu to nejvíc hrálo

The Cure

Největší tahoun celého festivalu, The Cure, vydrželi hrát přes dvě hodiny. Robert Smith si „to dal na pána“ bez jakýchkoliv pěveckých přešlapů. Nostalgie se vším všudy.

Florence + The Machine

Nadpřirozeně talentované zpěvačce právem patří pomyslný titul „Best of the Fest“. V krajkové noční košili, bosá a s rozevlátými rudými vlasy létala po scéně jako nymfa z jiného světa. Tančila, šeptala, řvala nebo se drala do publika s takovou naléhavostí, jako by měl za okamžik skončit svět. Skladby se pod jejím hlasem měnily v eposy. Pokora a skromnost, s jakou promlouvala k davům pod pódiem, odzbrojila všechny, kdo ji doposud měli za ledovou královnu. Florence Welchová je velká vypravěčka. Můžeme jen doufat, že jsme ji v Česku neviděli naposled.

John Butler Trio

Mění styly stejně snadno jako akustickou jedenáctistrunku za elektrickou kytaru. Je evidentní, že tenhle kudrnáč není nejúspěšnějším nezávislým australským hudebníkem všech dob náhodou. John Butler odehrál set s příměsí folku, rocku i reggae s neskutečně upřímným projevem, takže nikoho nenechal na pochybách, že je pan Muzikant.

Rag'n'Bone Man

Gospel-bluesový kazatel přišel na scénu v pruhovaném „čmeláčím“ svetru, postavil se za mikrofon a už ani krok neustoupil. Pro trojnásobného držitele Brit Awards byly Colours vůbec prvním hudebním festivalem. Přesto se v jeho výrazu zrcadlila upřímná, až dětská radost z každého potlesku, jenž s každou další písní nabíral na intenzitě. Jako by civilním jménem Rory Graham i přes všechny úspěchy nemohl uvěřit, že si ho někdo přišel poslechnout. Se svým hlubokým hlasem by mohl trhat skály. V ostravských dolech se ten večer určitě nějaké to uhlí pohnulo.