Na počátku bylo klíčové slovo a na konci film. Projekt Artinii nabídne jinou formu distribuce

Krajané, kteří chtěli vidět Obecnou školu, přišli skoro na sedmdesát veřejných projekcí. Diváky přilákala osvědčená klasika, tehdy spojená s oslavou osmdesátin Zdeňka Svěráka. Promítalo se v melbournském kině, v přístřešku na Bali nebo jen tak u ohně v novozélandském Oaklandu.

„Ukázalo se, že kdyby se těmto komunitám dal určitý systém a navazující akce, tak že by to spoluvytvářelo strukturu společenského života a měli by o to zájem,“ podotýká Jan Svěrák, že právě ohlas krajanského promítání vedl k rozšíření projektu.

Jeho autoři chtějí do budoucna nabídnout obsah jakékoliv skupině po světě, nejen českým spolkům. „Komunita je pro nás celek lidí, kteří mají nějaký společný zájem. Třeba lidi, kteří mají rádi horory. A my naší analýzou hledáme filmy na podobná témata a komunitám je nabízíme,“ osvětluje princip projektu Artinii (Art in Inteligent Interaction) jeho spoluautor Ctirad Hemelík.

Stačí aplikace a společný zájem

Spolu s Vítem Krajíčkem vytvořili aplikaci, která obsahuje databázi filmů z celého světa a podle klíčových slov je nabídne tomu správnému uživateli. „Chceme, aby divák nemusel bezútěšně brouzdat po netu, aby našel film, který odpovídá jeho zájmu. Sbíráme po celém světě pomocí softwaru veřejně dostupná data o filmech včetně komentářů lidí a vytváříme vlastní analýzy, matematické modely,“ vysvětlil Hemelík.

Například komunita milovníků vesmíru si stáhne film Apollo 13, na základě klíčových slov „kosmická loď“, „Měsíc“ či „astronaut“. Po zhlédnutí jim pak aplikace nabídne podobný film. „Naše představa je, že se domluví třicet lidí, že vědí o zajímavém filmu z jiné části světa. Nestáhnou si ho na úložišti, ale zaplatí poplatek za svoji projekci a skrze naši aplikaci se dostanou přímo k producentovi, tedy ke zdroji, což dnes neexistuje,“ tvrdí Hemelík.

Promítnout film nemusí jen provozovatel kina, ale v podstatě kdokoli s projektorem a plátnem. K potřebnému snímku se dostane po stažení speciálního přehrávače. Jestli nový systém distribuce objevil díru na trhu, ukáže čas, širokou veřejnost chtějí oslovit na konci září.