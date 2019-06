Česká filharmonie se na Pražském hradě rozloučí se sezonou. Přímý přenos sledujte na ČT

V programu mimo jiné zazní hudba Johna Williamse z filmů s Indiana Jonesem, ze Star Wars nebo Harryho Pottera. Houslistka Olga Šroubková zahraje slavné sólo z filmu Šumař na střeše skladatele Jerryho Bocka a přidá i téma Johna Williamse ze Schindlerova seznamu.

Návštěvníci koncertu dále uslyší i slavné Blue Rondo a la Turk od jazzového pianisty a skladatele Davea Brubecka v aranžmá jeho syna Chrise Brubecka, v jehož skladbě Travels in Time for Three přijde Českou filharmonii posílit smyčcové trio Time for Three. Večerem diváky provede generální ředitel filharmonie David Mareček.

Na památku Jiřího Bělohlávka

„Rozhodli jsme se koncert pod širým nebem věnovat památce Jiřího Bělohlávka, protože to je tradice, kterou založil,“ uvedl Mareček. Během večera bude také udělena nová cena spojená se jménem zesnulého šéfdirigenta filharmonie.