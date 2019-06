Když nemáš ruce, dej tam vůli. Příběh Bezrukého Frantíka vypráví černá komedie

Fungovat bez rukou se musel naučit i představitel hlavní role Jakub Albrecht. Pomáhá mu speciální vesta, musel si ale i osvojit spoustu nových dovedností. „Špatný herec, když neví, co s rukama, tak si je dá do kapsy. Tohle teď tedy řešit nemusím. Spíš musím řešit, co si jak podám a naučit se psát nebo malovat nohama,“ upřesnil.

I want so I can

Tvůrci představení nechali dokonce vytvořit i repliku speciální lavice, ve které se Frantík naučil v obecné škole v Jamném nad Orlicí psát. Měl štěstí na učitele a lidi, kteří ho podporovali v tvrdohlavé píli, díky níž se mu povedlo vymanit z osudu chudáka. Pod heslem: I want so I can, které má divadelní Frantík vyšité na trumpovské kšiltovce.

Poslední část života strávil Bezruký Frantík v moravské metropoli, kde se dvakrát oženil a zažil největší podnikatelské úspěchy i popularitu. „Když byl lepší než zdraví lidé, měl větší hospodu a vydělával víc než oni, přišla taková krásná česká vlastnost – závist,“ prozradil Tomáš Dianiška.

Úspěch se neodpouštěl před sto lety stejně jako dnes. Frantík zemřel devět let po únorovém převratu 1948, po němž mu byla jeho činnost zakázána. „Už jsem nebyl pan podnikatel, ale jenom mrzák,“ prohlásil prý.

Divadlo pod Palmovkou uvedení hry Bezruký Frantík doprovází v divadelním foyer výstavou děl od tělesně postižených umělců malujících ústy a nohama.