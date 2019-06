Filmová upoutávka týdne: Stehlík se uhnízdí v kinech. Knižní bestseller získal Elgorta i Kidmanovou

Video of THE GOLDFINCH - Official Trailer 1

Objemný román Stehlík (čtenáři se musí pročíst 750 stranami) napsala americká autorka Donna Tarttová jako svou třetí knihu. Se psaním si přitom dává načas. První dílo pojmenované Tajná historie publikovala v roce 1992, druhá kniha Malý kamarád šla do prodeje o deset let později a Stehlík vyšel až v roce 2013. Setkal se ale s dosud největším úspěchem. Byl nejen bestsellerem číslo jedna v USA, Německu, Nizozemsku či ve skandinávských zemích, ale spisovatelce také vynesl Pulitzerovu cenu za rok 2014. Jako první se také dočkal filmové adaptace.

Zaměřuje se na život Theodora Deckera, který je poznamenán traumatickou událostí z dětství. Matka mu zemřela během teroristického útoku v muzeu, kde spolu byli na výstavě. Jistou připomínkou tehdejší události je obraz nazvaný Stehlík od holandského mistra, dílo nevyčíslitelné ceny, za kterým se byli v muzeu podívat a který Theodor z tehdejšího místa tragédie zcizil. Ovšem vliv na mladíka mají i různí lidé, které potkává později, když dospívá, a tak se Theodorův osud propojuje nejen se světem umění, ale i zločinu.

Režie připadla irskému rodákovi Johnu Crowleymu. „Na využití obrazu jsme měli práva od nizozemského muzea Mauritshuis, kde je vystaven. Byli neuvěřitelně nápomocní. Samozřejmě jsme nemohli použít při natáčení samotný originál. Vycházeli jsme z 3D skenu, který se dělal už před nějakou dobou. Náš designér a výtvarný tým dosáhli neuvěřitelné úrovně detailu. Jde o to, že obraz má velkou sílu, když ho vidíte,“ popsal Crowley přípravu pro filmový magazín Empire. Podobně museli vybudovat repliku newyorského Metropolitního muzea, aby mohli co nejlépe zachytit destrukci vyvolanou útokem.

Režisérovi Crowleymu dosud přinesl poměrný výrazný úspěch jeho poslední počin – romantické drama Brooklyn zasazené do padesátých let minulého století, v němž se dívka ztvárněná Saoirse Ronanovou vydává z rodného, ekonomicky strádajícího Irska do Ameriky za lepším životem, ale kvůli poutu ke své domovině se neustále ocitá mezi dvěma světy. Film si vysloužil oscarovou nominaci na nejlepší film. A s Crowleyho nejnovějším projektem spojuje Brooklyn to, že jde v obou případech o knižní adaptaci.