Recenze: Nebe je zatažený. A Filip Topol zůstal sám se svým klavírem

Zajímavý je třetí disk, se čtyřmi rozsáhlejšími, spíše instrumentálními kompozicemi, nezřídka s improvizovanými pasážemi, jakési nahlédnutí pod pokličku. Tím se dostáváme k důležité charakteristice Topolovy hudby: byl totiž nejen výtečným autorem, ale i instrumentalistou, aspekt, který v sólových nahrávkách vynikne ještě více.

A tak píseň V září už nikdy netanči, původně z 80. let, a nahraná na prvním polistopadovém albu Nalej čistého vína, pokrytče z roku 1991, na něm zabere osm minut. Ovšem zde, rozdělena do úvodní a závěrečné části disku, je rozvedena na celkových třicet minut. A ono „rozvedena“ je přesné označení Topolova přístupu, pracuje s tématem, různě jej variuje – a to i tehdy, když se nám může zdát, že se jen tak probírá klávesami.

Album Nebe je zatažený je tak více než důstojným připomenutím všeho, co hudba Filipa Topola znamenala. Umění. Život.