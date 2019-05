Vykrajovátka na cukroví komentují současnost. V MeetFactory vystavuje Milena Dopitová

Krytka na plynový hořák, vykrajovátka na cukroví, dveřní panty – inspiraci pro výstavu v MeetFactory hledala Milena Dopitová v železářství. Předměty běžného života v ušlechtilém kovu tu ale nabývají obřích rozměrů.

„Jednotlivé objekty jsou takovým pocitem z informací, které každodenně prožíváme skrze média, skrze politickou a sociální situaci. Je za tím vždycky nějaký strach z něčeho nového, z proudu, který přichází, a z toho, co s sebou přinese,“ komentuje umělkyně svá díla.

Nové proudy českého umění

Nový proud přinesla do českého výtvarného umění i Milena Dopitová. Jako jediná žena ve výtvarné skupině Pondělí objevovala témata, která byla do té doby tabu. Tvorbu ze začátku devadesátých let vnímá dodnes jako nejsilnější moment své kariéry.

„Kdyby studenti na akademii začali před revolucí dělat koncepty, tak by měli velké problémy na škole zůstat. Přerod ve svobodnou školu byl nastartování nejen pro jednotlivé členy skupiny Pondělí,“ vzpomíná.

Sama se začala věnovat tématům identity nebo tělesnosti. V době kdy česká společnost zažívala boom plastických operací a kultu dokonalého těla, vytvářela instalace o stáří a ošklivosti.

„Umírání, hledání vlastní identity, sexuality, mateřství, role ženy v domácnosti a s tím spojené stereotypy – to všechno byla témata, která autorky v té době jako první generace českých umělkyň začaly zpracovávat,“ říká kurátorka Eva Riebová.

Dnes Milena Dopitová učí na Akademii výtvarných umění v Praze, kde sama studovala. Rozmanitá ženská témata ji zajímají stále. Nejdůležitější je však podle ní to, jak výtvarné dílo působí na diváka, a nikoliv skutečnost, jestli ho vytvořil muž, nebo žena.