Klip týdne: Sum 41 ohlašují návrat novým singlem Out For Blood

Sum 41 je punk rocková kapela z kanadského Ajaxu (Ontario), držitel ocenění Juno Award. Mezi její členy patří Deryck Whibley (vokály, kytara, keyboard, piano), Jason McCaslin (basová kytara, vokály), Frank Zummo (bubny, vokály), Dave Baksh (sólová kytara) a Tom Thacker (kytara, vokály). Skupina vznikla v 41. letní den, odtud název Sum 41.

Od podpisu nahrávací smlouvy se studiem Island Records v roce 1999 vydala skupina šest studiových alb, několik CD se záznamem živých koncertů, live DVD, více než deset singlů a po celém světě prodala miliony nosičů. Do roku 2006 uspořádala více než 600 vystoupení a proslavila se svými světovými turné, trvajícími zpravidla déle než rok.

Sum 41 prosluli i vlastnoručně natáčenými groteskními a často kontroverzními videi, která umisťují na internet.

Diskografie:

All Killer No Filler (2001)

Does This Look Infected? (2002)

Chuck (2004)

Underclass Hero (2007)

Screaming Bloody Murder (2011)

13 Voices (2016)

Order In Decline (19. 7. 2019)



