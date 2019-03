Recenze: Devadesátiletý drogový Pašerák Clinta Eastwooda už nezestárne

Za dnešních poměrů je Eastwoodova filmografie vskutku unikátní. Svým rozpětím připomíná tvorbu studiového režiséra z doby klasického Hollywoodu. Poté, co se Eastwood proslavil rolemi v „Dolarové trilogii“ Sergia Leoneho, realizoval na začátku 70. let svůj režijní debut Zahrajte mi „MISTY“. O těžko uvěřitelných 48 let později vstupuje do kin jeho další dílo – pro autora příznačně sebejistě zrežírované a hloubavé drama.

Zpětně se jeví jako úsměvné, že už v roce 2008 bylo Eastwoodovo Gran Torino mnohými vnímáno jako labutí píseň filmové legendy. Eastwood od té doby přitom režíroval dalších osm snímků, přičemž produkoval a hrál hlavní roli ještě v devátém počinu Zpátky ve hře (2012). Natáčí neobyčejně rychle, s velkým zápalem a až na výjimky bez nároků na filmové ceny.

Jeho filmy jsou nejen obsažnými životopisy a napínavými dramaty, ale spojuje je také nezaměnitelný hodnotový postoj. Svými zápletkami publikum snadno zaujmou – svědčí o tom úctyhodné tržby Amerického snipera (2014) nebo filmu Sully: Zázrak na řece Hudson (2016) – zároveň s nimi Eastwood dokáže zkoumat zákruty vlastních soudů o světě, ve kterém žijeme. Světě, který se pro 88letého režiséra mění příliš rychle.

Pro pár dolarů navíc

Nyní své úvahy Eastwood vede skrze fascinující příběh pašeráka Lea Sharpa. V roce 2014 deník The New York Times vylíčil Sharpův přerod z pěstitele květin k práci pro mexický drogový kartel. Ve filmu vystupuje s tváří Eastwooda pod jménem Earl Stone a již prvními scénami je načrtnut jako muž, jenž se svým workoholismem a životem v ústraní odcizil vlastní rodině. Byznys s prodejem květin mu navíc na sklonku 20. století zruinovaly internetové obchody.

V nepříjemné situaci se rozhodne přijmout nabídku kartelu na převoz ožehavého zboží napříč státy. Stone, respektive Sharp, tím uplatnil své řidičské zkušenosti, k práci mu ale hlavně pomohla vizáž nenápadného penzisty.