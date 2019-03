Účelnost a láska. Ve Skleněném pokoji se odráží vila Tugendhat

„Ocel a sklo. Kostra a kůže. Místo zdí vzduch, stromy, nebe. Až se tají dech,“ kreslí architekt Rainer von Abt manželům Landauerovým ve filmu návrh moderního a odvážného domu. Podobně možná ve skutečnosti Greta a Fritz Tugendhatovi naslouchali vizím Ludwiga Mieseho van der Rohe, který jim v Brně před sto lety postavil vilu, jež nese jejich jméno.

„V té době to muselo být zjevení. Dneska takové domy jsou, ale v té době to musel být zázrak,“ nepochybuje Karel Roden, představitel filmového architekta von Abta. Rodinný dům, jehož interiér prostupoval do exteriéru a v němž byly použity prvky a postupy, na které byli lidé zvyklí spíše z neobytných budov, byl strohou moderní odpovědí na okázalou měšťanskou zdobnost předchozí generace.