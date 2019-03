Sklo a ocel Jiřičná ve svých interiérech ladí do dokonalé harmonie. K jejímu rukopisu patří i napínací lana pro proslulá skleněná schodiště, která v průběhu let vytříbila k dokonalosti slavnostního šperku: „Uvnitř objektů mě fascinuje světlo a práce s ním. Hledám cesty, jak jej dostat do prostoru. Světlost, průhlednost a materiály ve své ryzí podobě,“ říká.

Její designérské prodejny jsou na prestižních ulicích Londýna či New Yorku. Pracovala pro značky jako Hugo Boss, Kenzo, Joseph, Vidal Sasoon a také pro mnoho významných kaváren a restaurací. Navrhuje luxusní hotely, soukromé byty i mosty. Jejími klienty jsou šlechtici i úspěšní byznysmeni. Mimo jiné i v San Franciscu, Los Angeles či Florencii.

Vyhnaná komunisty

V rodné zemi lidé její práci dlouho neznali. Rodačka ze Zlína (3. března 1939) s britským pasem se totiž v roce 1968 stala proti své vůli emigrantkou a do Československa znovu poprvé přijela až v roce 1990.