Kraj chce Moravskému Krumlovu pomoct s úpravou zámku pro epopej

Úprava zámeckých prostor vyjde zhruba na třicet milionů korun a Krumlov dostal od Prahy na sehnání peněz čas do konce dubna. O peníze nyní žádá vedle kraje i ministerstvo kultury. Starosta Krumlova Tomáš Třetina (TOP 09) předpokládá, že si všechny tři strany podělí náklady rovným, zhruba desetimilionovým dílem.

Krajští zastupitelé nyní vzali žádost Moravského Krumlova na vědomí a schválili záměr kraje pomoci městu za předpokladu, že se dohodne s Prahou na zapůjčení pláten. Zastupitelé zároveň pověřili radu jednáním o podrobnostech pomoci. Třetina řekl, že město chystá ohledně epopeje také memorandum s ministerstvem kultury.

Do Krumlova na pět let

Praha dlouhodobě hledá prostory, kde epopej vystavit. Sama je nemá. Pro obrazy je nutné zajistit trvalou teplotu v rozmezí 18 až 20 stupňů Celsia, vlhkost 45 až 55 procent s minimálním denním výkyvem, potřeba je také správné nasvícení. Rovněž je nutné ochránit obrazy proti požáru i případné krádeži nebo poničení. S výjimkou zabezpečení podle vedení Prahy není zatím v Krumlově nic z toho k dispozici.

Podle Třetiny by byly obrazy vystavené ve východním křídle zámku, které je rekonstruované. Peníze by ale připadly na osvětlení, klimatizaci a topení. Kromě toho město chystá opravy dalších částí zámku. Představou je výpůjčka na pět let s další pětiletou opcí.