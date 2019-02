Muž, který nechal domy plout, tančit a ohromovat. Architekt Frank Gehry slaví devadesátiny

„Vždycky jsem rád pracoval rukama. Moje babička nosívala pytel plný dřevěných odřezků do kamen. Jednou za čas pytel otevřela a vysypala ho na zem. Společně jsme si sedli a začali jsme z těch kousků stavět. Dělali jsme města a silnice. Byla to zábava. Když jsem se pak potýkal s otázkou, co chci dělat, až vyrostu, nějak jsem se vracel ve vzpomínkách do těchto chvil. Intuitivně jsem si pomyslel, že bych možná mohl dělat něco takového,“ přiblížil Frank Gehry v dokumentu, který o něm natočil Sydney Pollack.