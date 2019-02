Exploze barevnosti. Eun-Me Ahn se zastavila v Ponci, vrátí se v červnu na Tanec Praha

Korejská tanečnice a choreografka Eun-Me Ahn vloni nadchla české publikum s představením tančících babiček. Nyní se do české metropole vrátila, aby se svou skupinou v divadle Ponec vedla dva workshopy pro profesionální tanečníky i veřejnost. Letos v červnu pak do Stověžaté zavítá opět, aby s vystoupením Let Me Change Your Name zahájila festival Tanec Praha.