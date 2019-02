Zemřel režisér Václav Vorlíček. Autor Popelky, Arabely i Dívky na koštěti

„Václav Vorlíček zemřel včera v nemocnici pod Petřínem. Je to pro mě smutná zpráva. Vorlíček seděl v přijímací komisi na FAMU, když já jsem se hlásil. Přijímal mě, když mi bylo dvacet, dneska je mi 65,“ uvedl Zelenka. Po FAMU Vorlíček se Zelenkou pět let vedli ročník.

Jedinečný mix humoru, sci-fi nápadů, absurdních situací, parodie i specifického černého humoru, anebo poetický, baladický svět pohádek. Tak se režisér Václav Vorlíček nesmazatelně zapsal do české kinematografie.

Vorle, máte smysl pro humor

Narodil se 3. června 1930 v Praze. „Už jako sedmnáctiletý jsem věděl, že chci dělat film,“ vyprávěl. Tehdy „drápkem uvízl“ jako komparzista ve filmu Josefa Macha Na dobré stopě a film ho chytil, když chodil pozorovat dokončovací práce.

Když ho poprvé nevzali na FAMU, šel rovnou na Barrandov a dostal se do štábu režiséra Martina Friče. Po roce už ho na FAMU přijali, absolvoval v roce 1956. Na Barrandov se pak vrátil a zaměstnán tam byl do roku 1992, kdy oficiálně odešel do penze.

