„Mistr komedie alergický na podpásový humor.“ Kolegové vzpomínají na Václava Vorlíčka

„Byl pro mě mistr komedie a člověk, který v české kinematografii zanechal nesmazatelnou stopu a šířil svými filmy dobrou pověst Československa a České republiky po celém světě. Jeho filmy byly jako jedny z mála exportovatelné a jsou pořád živé,“ dodává a upozorňuje: „Kdyby se narodil v Hollywoodu, tak by ho znala celá zeměkoule.“

Po FAMU Vorlíček se Zelenkou pět let vedli ročník. „Stali jsme se přáteli, protože nás spojovalo mnohé. Jednak smysl pro humor, pak obliba v dobrém víně a hlavně jsme oba měli rádi pohádky a komedie,“ vzpomíná Zelenka.

„Václav Vorlíček zemřel včera v nemocnici pod Petřínem. Je to pro mě smutná zpráva. Vorlíček seděl v přijímací komisi na FAMU, když já jsem se hlásil. Přijímal mě, když mi bylo dvacet, dneska je mi pětašedesát,“ vzpomíná režisér Zelenka.

„Bavit lidi považoval za nejvyšší metu, ale pozor, jde o to, jakým způsobem. On byl alergický na to dělat humor podpásový. Jeho komedie, které jsou mezinárodně srozumitelné, jsou inteligentní, matematicky přesně vystavěné a kultivované,“ pokračuje. „Ze svých filmů měl nejradši Pane, vy jste vdova! A mně se nejvíc líbil Konec agenta W4C prostřednictvím psa pana Foustky.“

Ministr kultury: Zemřel král filmových pohádek

„Filmový svět truchlí a my s ním. V požehnaném věku 88 let zemřel režisér Václav Vorlíček. Zůstává po něm zástup filmových a pohádkových postav, filmů a situací, kterým se nepřestaneme smát. Zavři oči brouku, vzpomínáte? A vy, pane režisére, odpočívejte v pokoji,“ uvedlo na Twitteru ministerstvo kultury s odkazem na film Pane, vy jste vdova.

Zemřel král českých filmových pohádek, seriálů a ztřeštěných komedií režisér Václav Vorlíček. Je mi to velmi líto, cítím s jeho blízkými. Díky svému umění tu s námi zůstává napořád. Čest jeho památce. — Antonín Staněk (@StanekAntonin) February 6, 2019

„V komediích byl naprosto jedinečný a nenahraditelný. Nemá vlastně pokračovatele a strašně nám chybí a bude chybět jeho pohled na svět. Dovedl bavit diváky chytrým humorem, který měl zároveň napětí a poezii,“ vzpomíná prezident herecké asociace, režisér a herec Ondřej Kepka, který hrál mimo jiné postavu Honzíka v Arabele.