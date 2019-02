Václav Vorlíček svými filmy sebe bavil a diváky osvobozoval

Na karlovarský festival jezdí Václav Vorlíček už od padesátých let – tehdy jako student FAMU, teď jako klasik československého filmu. „Být oceněn na domácím hřišti, to znamená velmi mnoho. To se cení,“ je z pocty své oblíbené přehlídky potěšen.

Bere ji vážně, přestože základem jeho snímků je humor. Nezapomenutelné komedie vytvořil především se scenáristou Milošem Macourkem. „Spolu vytvářeli věci, nad kterými dneska leckomu zůstává rozum stát. Myslím, že v té době ani světová kinematografie nepřinášela něco podobného,“ domnívá se Iva Janžurová, která má s Václavem Vorlíčkem společnou nejen řadu filmů, v nichž účinkovala, ale také festivalové ocenění. Křišťálový glóbus si z Varů odvezla před dvěma lety.