Recenze: Kursk nabízí jen vzorově fádní drama podle skutečné události

Jen stěží se dá v Kursku najít nějaký prvek, který by naznačoval autorství Thomase Vinterberga. Kdysi troufalý režisér, který spolu s Larsem von Trierem stál za manifestem Dogma 95, se postupně vzdálil experimentální kapitole své tvorby a otevřel se tradičnějším projektům.

Není pak překvapením, že uchyluje-li se Vinterberg k hrubým zkratkám při nakládání s ústředními postavami, působí i celá vypravěčská koncepce velmi fádně. Po zlomu v podobě explozí následuje především neživotné těžení emocí a patosu. To se dostavuje jen trochu znalému divákovi v mnoha rozpoznatelných scénách – vyprávění vzpomínek, motivační proslovy, psaní vzkazů pro rodinu při žmoulání fotografií a předsmrtné vize blízkých. Patří k nim i chvíle odlehčení, které přichází v přesně předurčený čas a nepůsobí o nic autentičtěji.

Kursku je tak předurčeno, že největší vášně rozvíří jako politické stanovisko. Film je velmi kritický ke konání ruských činitelů, kteří kvůli obavám ze špionáže odmítali pomoc jiných států. Rodat s Vinterbergem jsou opatrní, aby kritiku soustředili do správných míst, hlavně tedy do mocenských struktur v námořnictvu, nikoli do Ruska samotného.

V případě admirála Petrenka se ale nebezpečně blíží typologii vetchého, moci se držícího starce, která se paradoxně objevovala v rané kinematografii Sovětského svazu.

Za těmito rozhodnutími ale není třeba hledat zlovůli. Kursk jako schematická interpretace skutečné události zkrátka staví hrdiny proti zbabělcům, člověka z lidu proti arcilotrům a bezpodmínečnou šlechetnost proti zatvrzelosti. Fabuluje pro emocionální účinky a užívá všeho, co bylo při událostech v srpnu 2000 na dosah ruky. V porovnání s filmy, které se snaží postihnout komplikované dějinné situace bez černobílé optiky, se Kursk přístupem jeví nejen jako výsostně starosvětský, ale hlavně zastaralý.