Recenze: Raubíř Ralf a internet je chytrá satira o absurditách on-line světa

Udělat z internetu dějiště (dětského) filmu není až tak divný nápad, jak by se mohlo zdát. Studio Pixar vytvořilo ve snímku V hlavě (2015) v podstatě totéž s lidskou myslí. Ostatně i proslulý Počátek (2010) režiséra Christophera Nolana stojí na principu, že něco, co není časoprostorové, ať už je to internet, lidská mysl, nebo sny, se převede na něco, co časoprostorové je.

Filozofové či neurovědci mohou právem namítat, že lidská mysl ani sny nefungují tak, jak nám to ukazují zmíněné snímky. O to v nich ovšem ani tak nejde – spíše se snaží vytvářet pro diváky prostředí abnormální, ale zároveň důvěrně známá. V Raubíři Ralfovi a internetu se takto podařilo vytvořit kousavý obrázek toho, jak by internet vypadal, kdyby místem byl…