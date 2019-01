Recenze: The Matadors i po 50 letech dosáhnou na Olymp(ic)

Je to samozřejmě spíše zobecněné rozlišení, protože přejímali-li Matadoři zahraniční skladby, byly od jiných autorů, ostatně důkazy najdeme i na jejich debutu. Ovšem na rozdíl od západní produkce u nás trvalo nepředstavitelně dlouho, než nahrávka ušla cestu od vlastního pořízení k objevení se na pultech, počítala se ne na týdny, jako spíše na dlouhé, dlouhé měsíce. A tak paradoxně v době vydání debutového alba, tedy na přelomu let 1968 a 1969, již kapela neexistovala. I tak to ale byla událost.

V něčem jemnější, v něčem drsnější

Dramaturgii celého alba se nicméně zcela nepodařilo zachytit to, čím skupina skutečně byla, tedy dravou rhythm'n'bluesovou partou, na druhou stranu tak ale máme možnost slyšet i jemnější polohu Matadorů a rozšířenější spektrum její produkce. Úvodní Get Down From The Tree najdeme mimochodem i na slavné americké kompilaci evropského rocku Nuggets II, a to v té nejlepší společnosti kapel jako Status Quo nebo The Smoke.