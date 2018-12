Recenze: Remasterovaná Šípková Růženka už trochu zaspala dobu

Nyní ale stáli před složitějším úkolem, nicméně skupina se Zahradníkových a Prostějovského písní zhostila, jak si žánr žádal. Skladeb bylo jen šest, zbylou stopáž tedy, nejspíš i proto, aby nepřišli zkrátka i skalní fanoušci kapely, měly doplnit převzaté skladby zmíněných The Mamas & the Papas plus jedna rocková klasika: Twist And Shout (začínali s ní i The Beatles). Samozřejmě opět za pomoci Zahradníkova orchestru a aranžmá.

Z pohledu tehdejších kritik byl výsledek jednoznačně vydařený, dnes je hodnocení méně nadšené. Ne všechny skladby jsou neseny výrazným nápadem (A zazvonil zvonec), byť je dlužno uznat, že Václav Zahradník byl již tehdy velice zručným aranžérem. A ať se The Rebels – všichni výborně zpívali – snažili, jak chtěli, větší vklad než své hlasy do nahrávání vnést nemohli, a to samé platí pro výtečné studiové muzikanty, za všechny stačí uvést hráče na klávesy Rudolfa Rokla.