Zlomená Sissi. Romy Schneiderová dává v kinech poslední velký rozhovor

Romy Schneiderová zemřela ve 43 letech v Paříži, v květnu 1982 – rok po interview pro časopis Stern. Do francouzského přímořského letoviska Quiberonu přijíždí hvězda filmového plátna jako zlomená žena. Herečka téměř na konci kariéry, se sklony k alkoholismu a depresím.

„Němci jí nikdy neodpustili, že odešla s Alainem Delonem na přelomu padesátých a šedesátých let do Paříže. Následovala ho jako svoji životní lásku. Němci to ale brali jako zradu vlasti. Jejich největší hvězda po roce 1945 odchází do Francie. Německá média k ní byla nepřátelská,“ připomíná filmová historička Šárka Gmiterková.

Tři dny, během nichž má Romy Schneiderová poskytnout interview německému novináři, ale hodně změní – pro všechny zúčastněné. Ve svém posledním velkém rozhovoru mluví o své nejslavnější roli, rodině i intimních vztazích – a svou upřímností okouzluje i dojímá.