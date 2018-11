Legendární Anthrax se řítí na Prahu. V neděli vystoupí v Roxy

Video of Anthrax / Got The Time

Největší popularitě se kapela těšila během 80. let 20. století, kdy byl thrash na vrcholu slávy. Po menších obměnách v sestavě a zejména poté, kdy se za mikrofon vrátil Joey Belladonna, se opět těší přízni kritiky i fanoušků, a to mimo jiné i díky hodně povedenému albu For All Kings z února 2016. Momentálně jsou Anthrax na turné spolu s Lamb of God a Slayer, ze kterého si 25. listopadu odskočí na menší zastávku do pražského Roxy.

Přesně v tento den se klub v centru stane na několik hodin mekkou všech příznivců ostrých riffů a rychlých artilérních paleb a nezřízených večírků. Opěvované novotiny nebudou dozajista to jediné, co během legendárního večera zazní, těšit se lidé můžou také na osvědčené hymny, jako například Madhouse nebo Indians. Anthrax podpoří kultovní němečtí speedmetaloví bozi SDI, kteří se do Česka vrací po roce.