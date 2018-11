Recenze: Imagine Dragons na novince Origins jen naprázdno plácají křídly

„Hele, kluci, z posledního nahrávání nám zbylo ještě hodně materiálu. Co myslíte, kdy už nebude hloupé to vydat?“ „Musíme počkat aspoň rok, pak to půjde.“ Možná tak nějak loni vypadala debata u Imagine Dragons ve zkušebně. Vysvětlovalo by se tím, proč Origins jede ve stopách předchůdce, s nímž si kapela vychutnávala vyprodané stadiony, a nepokouší se o vlastní rukopis.

Na Reynoldsově typickém frázování i naléhavém projevu stojí a padá celá formace. Nový přírůstek do diskografie americké čtveřice tak vypadal díky singlu Natural velmi nadějně. Úderná pecka otvírá celé album a je na něm vůbec to nejlepší, co lze slyšet. V závěsu za ní vyčnívá už jen trojice skladeb (Boomerang, Machine a Cool Out), ale s Bad Liar začínají tihle „draci“ akorát naprázdno plácat křídly.

Písně splývají jedna v druhou, chybí jim výraznější nápad a především autenticita, kterou si doteď kapela dokázala udržet. Je zřejmé, že s Evolve našla recept na úspěch a nechce se jí ho opouštět do té doby, dokud z něj nevytěží poslední notičku. Bezpečí mělčiny opouštějí Dragons na novince jen s Digital. Kombinace elektra s akustickou kytarou nezní vůbec špatně a klidně by se do podobných experimentů mohli pouštět časteji.