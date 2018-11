Recenze: Grindelwaldovy zločiny ohrožují mudly a kouzelníky i sérii Fantastická zvířata

Grindelwaldovy zločiny pomíjí nezbytnost jednoho stěžejního vypravěčského oblouku. Je z nich cítit absence nezávislého dramaturga, který by Rowlingové scénář seškrtal a usměrnil ji v tom, co chce říct. Nelze jí vytknout, že by byl druhý díl výplňový nebo zbytečný, jako se to stává mnoha jiným velkofilmům. Avšak odhalení, přiznání či zrady vrší rychlostí, která se nedá stíhat a navíc nedovoluje prostý požitek z pobytu v kouzelné říši. Nové cestující tenhle rychlík rozhodně nenabírá.